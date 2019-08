Mercati – Lo Spread Btp-Bund a 202 punti base.

Lo spread tra Btp-Bund si mantiene vicino alla soglia dei 200 punti base in attesa dell’avvio, oggi pomeriggio, delle consultazioni al Quirinale. Il differenziale segna 202 punti base, pari ad un tasso di rendimento del decennale italiano dell’1,34%. Nei primi scambi della mattinata l’euro perde un po’ del terreno guadagnato nella giornata di ieri. La moneta unica europea vale 1,1097 dollari dopo aver superato quota 1,11 alla chiusura di Wall Street ieri sera. L’euro è sostanzialmente stabile invece rispetto allo yen a 118,15. L’oro rallenta e, dopo il rialzo dello 0,8% segnato ieri, perde al momento lo 0,3%. Il metallo prezioso con consegna immediata è così quotato questa mattina a 1.503,22 dollari. Le attese degli investitori sono tutte per l’appuntamento di venerdì dei banchieri centrali a Jackson Hole. Sale sopra i 60 dollari al barile il prezzo del Brent, il greggio di riferimento europeo. Dopo giorni di avvicinamento, le quotazioni hanno raggiunto i 60,38 dollari (+0,6%), in scia ai dati negativi sul calo settimanale delle scorte americane. A salire è stato quindi anche il prezzo del Wti, quotato a New York a 56,39 dollari, in rialzo dello 0,5%. Le Borse asiatiche chiudono deboli dopo le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump sul commercio internazionale. I mercati guardano anche alle tensioni a Hong Kong che rischiano di incidere negativamente su un possibile accordo tra Usa e Cina sul versante dei dazi. In arrivo i verbali dell’ultimo Fomc della Fed. Archivia la seduta in rosso Tokyo (-0,28%) con lo yen che resta stabile sul dollaro a 106,48 ed in lieve rialzo sull’euro a 118,13. A mercati ancora aperti sono invariate Hong Kong (+0,03%) e Shanghai (-0,01%) mentre è in lieve calo Shenzhen (-0,13%). In rosso Mumbai (-0,3%) mentre è in rialzo Seul (+0,2%). Sul versante macroeconomico previsti i dati sull’indebitamento del settore pubblico del Regno Unito e dagli Usa le vendite di abitazioni e le scorte di petrolio settimanali.