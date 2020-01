Mercati – Lo Spread Btp Bund a 135,9 punti base.

Lo spread tra Btp e Bund risale lievemente questa mattina dopo aver toccato ieri sera i minimi da ottobre a 133. Il differenziale tra Btp e Bund si porta a 135,9 punti base con un tasso di rendimento del decennale italiano che resta sotto l’1% allo 0,955% Euro stabile sul dollaro. La moneta europea è scambiata a 1,101 dollari. In lieve calo rispetto allo yen a 119,83. L’oro è l’unico metallo che torna a crescere sui mercati internazionali a 1.581 dollari l’oncia (+0,74%). Secondo gli analisti i timori per la diffusione dell’epidemia di coronavirus pesa sui metalli di base ma è positiva per oro e platino. Attenzione puntata sulla Cina e sulla diffusione del virus ma anche all’aumento delle scorte e il Wti torna a 52,62 dollari (-0,72%) . La Borsa di Hong Kong apre la seduta in calo, all’indomani del tonfo del 2,82% accusato al ritorno agli scambi dopo la pausa del Capodanno lunare, sui timori legati all’epidemia del coronavirus di Wuhan: l’indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,24%, scivolando a 27.096,13 punti.