Mercati – Lo Spread Btp apre poco mosso a 274 punti

Lo spread tra Btp e Bund è poco mosso in avvio di giornata e segna 274 punti contro i 275 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale del Tesoro è al 2,63%. Quotazioni dell’euro in rialzo sul dollaro alle prime battute sui mercati: la moneta unica passa di mano a 1,1202 dollari contro il livello di 1,1179 di ieri sera a New York. Nei confronti dello yen l’euro è a quota 122,67. Quotazioni del petrolio in recupero dopo il crollo della vigilia che aveva portato il prezzo del greggio Wti a scendere fino a quota 57,55 dollari al barile sulla spinta della sempre più accesa guerra sui dazi. Sul mercato after hour di New York il greggio recupera così oltre un dollaro a 58,61 dollari al barile mentre il Brent risale a quota 68,56 dollari con un aumento di 78 centesimi al barile. La Borsa di Milano apre in rialzo. L’indice Ftse Mib avanza dello 0,62% a 20.261 punti.