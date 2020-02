Mercati – Lo Spread Btp apre invariato a 135 punti

Apertura invariata per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 135 punti, sullo stesso livello della chiusura di giovedì. Il rendimento del decennale è pari allo 0,9%. Euro stabile all’avvio dei mercati. La moneta unica scambia a 1,079 dollari (+0,09%) mentre lo yen in Asia scende dello 0,13% a 111,95. I timori per l’impatto del coronavirus sull’economia mondiale spingono il prezzo dell’oro, tradizionale bene rifugio, ai massimi degli ultimi sette mesi.

Il metallo con consegna immediata avanza a 1632 dollari l’oncia con un rialzo dello 0,8%. Scende sotto quota 54 dollari il prezzo del petrolio, con l’attenzione degli investitori che resta focalizzata nell’impatto sull’economia mondiale del coronavirus. Il greggio Wti del Texas arretra dello 0,97% a 53,6 dollari al barile mentre il Brent perde l’1,11% a 58,6 dollari.