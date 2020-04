Mercati – Lo Spread balza sopra 200 punti all’avvio

Lo spread fra Btp e Bund schizza sopra i 200 punti all’avvio di giornata, dopo la pausa delle vacanze di Pasqua. Il differenziale segna 206 punti contro i 194 della chiusura di giovedì scorso. Il rendimento del decennale è pari all’1,71%. Avvio in rialzo per l’euro che sale dello 0,19% a 1,09 dollari. In Asia fermo lo yen a 107,7. Prezzo dell’oro stabile all’avvio di giornata. Il metallo con consegna immediata segna 1714 dollari l’oncia con una variazione di -0,03%. Prezzo del petrolio in crescita sui mercati che guardano alla tenuta dell’accordo siglato domenica dall’Opec+ per ridurre di quasi il 10% le forniture petrolifere globali e che mette fine alla guerra dei prezzi fra Arabia Saudita e Russia. Il greggio Wti avanza dello 0,45% a 22,52 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord segna un aumento dello 0,82% a 32 dollari. La Borsa di Tokyo apre la seduta col segno più, malgrado la chiusura mista degli indici azionari Usa e con gli investitori che monitorano la crescita dei contagi in Giappone e le conseguenze della pandemia del coronavirus sull’economia. Il Nikkei avanza dello 0,48% a quota 19.135,31, con un guadagno di 91 punti. Sul mercato valutario lo yen torna ad apprezzarsi sul dollaro a 107,60 e sull’euro a 117,50.