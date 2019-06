Mercati – Lo Spread apre stabile a 243 punti.

Apertura stabile per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 243 punti contro i 244 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,14%. Apertura in lieve calo per l’euro sui mercati valutari. La moneta unica cede lo 0,2% a 1,1351 dollari. In Asia lo yen perde lo 0,3% a 108,7 dollari. Oro stabile sui mercati che attendono l’esito delle trattative fra Usa e Cina sui dazi e il summit fra il presidente Trump e Xi Jinping al G20 di Osaka. Il metallo con consegna immediata passa di mano a 1410 dollari l’oncia (+0,1%). Resta sotto i 60 dollari il prezzo del petrolio Wti del Texas. Il greggio passa di mano a 59,15 dollari al barile con un lieve calo dello 0,39%. Il Brent cede lo 0,3% a 66,29 dollari. Le Borse asiatiche archiviano la seduta in rialzo con gli investitori che guardano con fiducia all’incontro tra i presidenti di Usa e Cina a margine del G20 di Osaka, nel tentativo di risolvere le dispute sul fronte del commercio internazionale. In Cina, intanto, frenano i profitti accumulati nei primi 5 mesi dell’anno dalle principali compagnie industriali. Chiusura in netto rialzo per Tokyo (+1,19%). Sul fronte dei cambi lo yen svaluta sul dollaro poco sopra a 108 e a 122,70 sull’euro. A contrattazioni ancora aperte in rialzo anche la Cina con Shanghai (+0,5%), Shenzhen (+1%) e Hong Kong (+1,1%). Bene anche Seul (+0,6%) e Mumbai (+0,4%). Sul versante macroeconomico attesi in Italia i dati sulla fiducia dei consumatori e delle imprese e la bilancia commerciale. Dall’Eurozona in arrivo la fiducia dei consumatori mentre dalla Germania atteso il dato sull’inflazione. Dagli Stati Uniti il Pil del primo trimestre e le richieste di sussidio di disoccupazione.