Mercati – Lo Spread apre stabile a 196 punti.

Apertura stabile per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna quota 196 punti contro i 195 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari all’1,64%. Euro in lieve calo all’avvio di giornata. La moneta unica scambia a 1,086 dollari con una variazione di -0,01% rispetto a ieri. L’oro è in lieve rialzo sui mercati internazionali. Il metallo prezioso con consegna immediata vale 1.686 dollari l’oncia (+0,1%). Il petrolio chiude in forte rialzo a New York sulla scia delle indiscrezioni su un possibile taglio significativo della produzione da parte dell’Opec. Le quotazioni salgono del 6,2% a 25,09 dollari al barile.