Mercati – Lo Spread apre stabile a 134 punti.

Apertura stabile per lo spread fra Btp e Bund che, dopo i primi scambi, segna 134 punti base in linea con la chiusura di ieri con il rendimento del decennale italiano che è appena sotto l’1% al 0,956%. Avvio stabile per le quotazioni dell’euro. La moneta unica è scambiata a 1,1164 dollari (+0,0014 rispetto alla chiusura di ieri). Rispetto allo yen l’euro passa di mano a 121,33. Il prezzo dell’oro cresce e sfiora i 1.500 dollari l’oncia. Il metallo prezioso con consegna immediata è scambiato a 1.499 dollari l’oncia con un aumento dello 0,22%. Il prezzo del petrolio è in lieve rialzo: Il Wti passa di mano a 55,24 dollari con un aumento dello 0,33%. Il prezzo del Brent avanza dello 0,43% a 60,87 dollari.