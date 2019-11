Mercati – Lo Spread apre stabile a 133 punti

Apertura stabile per lo spread fra Btp e Bund che, dopo i primi scambi, segna 133 punti base in linea con la chiusura di ieri (poco sotto quota 133). Il rendimento del decennale italiano che è allo 0,924%. Avvio stabile per le quotazioni dell’euro. La moneta unica è scambiata a 1,1165 dollari. Rispetto allo yen l’euro passa di mano a 120,57. Prezzo dell’oro in lieve calo ma comunque sopra quota 1.500: il metallo prezioso con consegna immediata è scambiato a 1.510,75 dollari l’oncia (-0,14%). Il prezzo del petrolio è in lieve rialzo: Il Wti passa di mano a 54,29 dollari con un aumento dello 0,20%. Il prezzo del Brent arretra dello 0,05% a 59,59 dollari al barile. Borse di Asia e Pacifico in gran parte in positivo con Tokyo però in calo (-0,33%) con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto sulle incertezze per l’andamento dei negoziati sul commercio internazionale tra Usa e Cina. Hong Kong guadagna lo 0,6%, Shanghai lo 0,99% e Shenzhen l’1,29%. Positiva anche Seul (+0,80%). Più cauta Sydney (+0,09%). Anche i future sull’Europa e gli Stati Uniti sono in positivo. Per quanto riguarda i cambi l’euro è stabile ed è scambiato a 1,1165 dollari mentre rispetto allo yen la moneta unica passa di mano a 120,57. Petrolio in lieve rialzo con il Wti oltre 54 dollari. Lo spread tra btp e bund è stabile a 133 punti base. Tra i macro attesi, sotto la lente dagli Stati Uniti il tasso di disoccupazione e l’indice Ism dei direttori agli acquisti del settore manifatturiero.