Mercati – Lo Spread apre in rialzo a 170 punti base

Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre in rialzo questa mattina. Il differenziale è tornato a 170 punti base (167 alla chiusura di ieri) con un rendimento del decennale italiano pari allo 0,99%. Euro in lieve calo questa mattina all’avvio dei mercati. La moneta unica viene scambiata a 1,1045 dollari (contro 1,1058 rilevati ieri sera dopo la chiusura di Wall Street) ed è poco mossa rispetto allo yen, a 117,46. Sale ancora il prezzo del petrolio. Dopo il rialzo dell’1,7% messo a segno ieri, le quotazioni del Wti sono salite dello 0,3% portandosi a 56,55 dollari al barile. Il Brent quotato a Londra scende invece sotto i 61 dollari. Il greggio di riferimento europeo perde 14 centesimi, dopo il +1% registrato ieri, a 60,94 dollari al barile. Le Borse asiatiche chiudono in rialzo e brindano al clima di distensione tra Usa e Cina sul fronte delle trattative per il commercio internazionale. I mercati hanno accolto con grande favore le indicazioni del ministero del commercio cinese che ha annunciato di non voler inasprire il confronto con ulteriori contromisure. Resta alta l’attenzione sulle vicende di Hong Kong. Archivia la seduta in positivo Tokyo (+1,19%). L’andata di ottimismo influenza lo yen che torna ad indebolirsi sul dollaro, a 106,30, e sull’euro a 117,40. A contrattazioni ancora aperte è piatta Hong Kong (+0,04%) sono deboli Shanghai (-0,2%) e Shenzhen (-0,7%) e Mumbai (-0,5%) mentre è in forte rialzo Seul (+1,8%). Giornata ricca sul fronte macroeconomico. Previsto il dato del Pil del secondo trimestre dell’Italia. In arrivo anche gli indici su inflazione e disoccupazione dell’eurozona e di Germania, Francia e Italia. Dagli Stati Uniti i dati sull’inflazione, sui consumi e la fiducia dei consumatori