Mercati – Lo Spread apre in rialzo a 134 punti.

Apertura di settimana in lieve rialzo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 134 punti contro i 131 della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale è pari allo 0,97% Avvio di settimana senza sensibili variazioni per l’euro che alla partenza degli scambi passa di mano a 1,1089 sul dollaro vicino al livello di 1,1059 di venerdì in chiusura di giornata. Nei confronti dello yen la moneta unica europea è in rialzo a 120,56 . Quotazioni dell’oro poco mosse sui mercati asiatici in attesa delle mosse della Fed sui tassi di interesse. Il metallo con consegna immediata resta così sopra i 1.500 dollari l’oncia a 1.505 dollari. Quotazioni del petrolio poco mosse in avvio di settimana dopo la risalita dei giorni scorsi. I prezzi dei greggio Wti del Texas sono in lieve calo ma si mantengono vicini ai livelli della chiusura di venerdì a 56,53 dollari al barile (in calo di 13 centesimi). Il Brent perde 15 centesimi a 61,87 dollari al barile. Le Borse asiatiche chiudono in rialzo con l’ottimismo degli investitori sui negoziati tra Usa e Cina per il commercio internazionale. Si guarda anche ai dati sulle trimestrali ed alle mosse sulla politica monetaria delle banche centrali di Usa e Giappone. A Francoforte, intanto, si svolgerà la cerimonia di fine mandato di Mario Draghi alla presidenza della Bce. A Wall Street per tutta la settimana l’avvio delle contrattazioni è fissato alle 14:30.

In rialzo Tokyo (+0,3%) con lo yen che si mantiene stabile sul dollaro a 108,7. In positivo anche Hong Kong e Shanghai (+0,8%), Shenzhen (+1,6%) e Seul (+0,3%). Chiusa Mumbai per festività. Sul versante macroeconomico atteso l’indice dei prezzi all’importazione tedesco, la massa monetaria dell’Eurozona. Negli Usa attesa l’asta dei buoni del tesoro ed i dati relativi alla bilancia commerciale e le scorte all’ingrosso.