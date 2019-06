Mercati – Lo Spread apre in lieve rialzo a 275 punti.

Apertura in lieve rialzo per lo spread tra Btp e Bund che alle prime battute segna 275 punti a fronte dei 272 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,52% Euro in lieve rialzo in avvio dei mercati. La moneta unica passa di mano a 1,1268 dollari a fronte del livello di 1,1259 di ieri sera a New York dopo la chiusura di Wall street. Sullo yen l’ euro è a quota 121,71. Quotazioni dell’oro ancora in rialzo sui mercati asiatici dopo le parole del presidente della Fed Powell possibilista sul taglio dei tassi di interesse. Il lingotto con consegna immediata guadagna ancora lo 0,1% a 1.326 dollari l’oncia restando sui massimi da tre mesi. Quotazioni del petrolio di nuovo in calo sui dati dell’aumento delle scorte Usa. I contratti sul greggio Wti con scadenza a luglio cedono 48 centesimi a 53 dollari al barile mentre il Brent ne perde 41 a 61,56 dollari al barile.