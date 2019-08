Mercati – Lo Spread apre in lieve rialzo a 185 punti

Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre in lieve rialzo. Il differenziale segna 185 punti (183 alla chiusura di ieri) con un rendimento del decennale italiano pari all’1,14%. Euro poco mosso questa mattina all’avvio dei mercati. La moneta unica viene scambiata a 1,1088 dollari (contro 1,1091 rilevati ieri sera dopo la chiusura di Wall Street) e a 117,32 yen. Apertura poco variata per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib cede lo 0,04% a 20.983 punti. Sale ancora il prezzo del petrolio. Sulla scia di un report dell’industria petrolifera americana, che ha pronosticato un calo delle scorte americane di greggio, le quotazioni del Wti sono salite dell’1% portandosi a 55,48 dollari al barile. Il Brent quotato a Londra sfiora invece i 60 dollari, con un rialzo dello 0,7% a 59,93 dollari. I dati ufficiali sulle scorte Usa sono attesi nel primo pomeriggio di oggi. Borse asiatiche caute all’indomani dello stallo sui prezzi delle case e sulla fiducia dei consumatori negli Usa. A questo si aggiungono le stime su un rallentamento del Pil in India, la terza economia del Continente. Discreta Tokyo (+0,11%), al di sotto di Taiwan (+0,45%), Seul (+0,86%) e Sidney (+0,45%). Stabile Hong Kong (-0,01%), ancora aperta insieme a Shanghai (-0,14%) e Mumbai (-0,44%), entrambe in calo. Negativi i futures sull’Europa, dopo il calo dei prezzi alle importazioni a luglio in Germania (-0,2%), dove la fiducia dei consumatori è rimasta ferma al mese precedente. L’analogo dato, insieme alla fiducia del settore manifatturiero e a quella economica in generale è atteso per l’Italia. Futures positivi invece su Wall Street, alla vigilia del Pil trimestrale negli Usa.