Mercati – Lo Spread apre in lieve calo a 131 punti

Apertura in lieve calo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 131 punti contro i 133 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari allo 0,917%. Partenza stabile per l’euro sui mercati che già ieri non avevano reagito molto alle decisioni, scontate, della Bce sui tassi. La moneta unica scambia a 1,1106 dollari (+0,02%). Stabile anche la sterlina (-0,02% a 1,284). In Asia fermo lo yen a 108,6 dollari. Scende sotto i 56 dollari il prezzo del petrolio. Il greggio Wti del Texas cala dello 0,48% a 55,96 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord perde lo 0,42% a 61.41 dollari.