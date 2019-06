Mercati – Lo Spread apre in calo a 241 punti.

Apertura in calo per lo spread fra Btp/Bund. Il differenziale segna 241 punti contro i 243 della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale è pari al 2,11%. Avvio di seduta per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in ribasso dello 0,35% a 21.314 punti. Apertura in rialzo per l’euro sui mercati. La moneta unica avanza dello 0,1% a 1,1377 dollari. Lo Yen cresce dello 0,1% a 107,4. Le incertezze dei mercati dovute alle trattative sui dazi Usa-Cina e le tensioni nel Golfo Persico con l’Iran, spingono il prezzo dell’oro, tradizionale bene rifugio.

Il metallo con consegna immediata avanza dello 0,2% a 1402 dollari l’oncia. Petrolio in rialzo sui mercati dove si allungano le ombre delle tensioni fra Iran e Stati Uniti. Il greggio Wti del Texas sale dello 0,7% a 57,8 dollari al barile. Il Brent avanza di 24 centesimi a 64,6 dollari.