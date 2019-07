Mercati – Lo Spread apre in calo a 194 punti.

Apertura in calo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale si porta a quota 194 punti base, allontanandosi dai picchi di lunedì a 200 punti. Il rendimento del decennale italiano è pari all’1,58%. Euro sostanzialmente stabile nei primi scambi della mattinata. La moneta unica vale 1,1151 dollari (1,1148 la chiusura di ieri) e 120,57 yen. Rispetto alla sterlina la moneta unica è scambiata a 0,8958. Oro in recupero sui mercati asiatici che, come il resto del mondo, guardano alle ormai prossime decisioni delle banche centrali sui tassi. Il metallo prezioso con consegna immediata guadagna lo 0,2% portandosi a 1.420,82 dollari l’oncia. Prezzi del petrolio in risalita sui mercati asiatici dopo i dati che hanno mostrato un calo delle scorte americane di greggio. Il Wti ha guadagnato lo 0,5% salendo a 57,05 dollari, mentre il Brent – il greggio di riferimento europeo – ha messo a segno un rialzo dello 0,4% portandosi a 64,07 dollari al barile. Cauto ottimismo sui principali mercati di Asia e Pacifico alla notizia della ripresa delle trattative sui dazi tra Usa e Cina. Lunedì prossimo il rappresentante americano per il commercio Robert Lighthizer si recherà a Pechino per riprendere il dialogo interrotto lo scorso maggio. Tokyo ha guadagnato lo 0,41% e Sidney lo 0,77%, mentre Taiwan (-0,11%) e Seul (-0,9%) si sono mosse in controtendenza. Segnali positivi anche da Shanghai (+0,72%) e Hong Kong (+0,6%), ancora aperte insieme a Mumbai (-0,68%). Negativi i futures sull’Europa e su Wall Street in attesa dei dati sulla fiducia delle imprese e dei manager in Francia, Germania, nell’Ue e Oltreoceano, dove sono attese anche le richieste di mutui e le vendite di nuove abitazioni. Il vero appuntamento macroeconomico però sarà il Fomc della Fed del prossimo 30 e 31 luglio.