Mercati – Lo Spread apre in calo a 137 punti.

Apertura in ribasso per lo spread fra Btp e Bund dopo l’approvazione, ieri sera, della nota di aggiornamento al Def da parte del governo e la definizione di una Manovra da 29 miliardi di euro. Il differenziale segna 137 punti contro i 139 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari allo 0,87%. Avvio positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,35%, l’Ftse It All-Share un aumento dello 0,30%. Partenza in calo per l’euro che ieri aveva toccato i minimi degli ultimi 8 anni (per poi recuperare) sulla scia delle previsioni negative per l’economia tedesca. La moneta unica, nei primi scambi, segna quota 1,088 (-0,13%). Ribasso anche per la sterlina (-0,11%) a 1,227. In Asia lo yen guadagna qualche posizione a 108,2 (+0,17%). Oro in calo sui mercati. Il metallo con consegna immediata scende dello 0,68% a 1462 dollari l’oncia. Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono il 3,3% a 54,07 dollari al barile. Mercati azionari asiatici e dell’area del Pacifico in rialzo dopo la chiusura positiva degli indici azionari Usa e l’indebolimento dello yen che spinge l’export giapponese. Tokyo infatti ha chiuso con l’indice Nikkei 225 in aumento dello 0,59% e la Borsa di Taiwan è salita di oltre un punto percentuale.

Chiusi invece per festività gli altri listini dell’area cinese compreso Hong Kong, in crescita finale dello 0,4% Seul con l’indice tecnologico Kosdaq in aumento dell’1,6%. Sidney, , dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l’avvio dei loro settori in Europa, ha chiuso in crescita dello 0,8%, con i futures sull’avvio delle Borse europee tutti leggermente positivi.