Mercati – Lo Spread apre in calo a 128 punti.

Avvio di giornata in calo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 128 punti contro i 130 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari allo 0,88%. Partenza senza una direzione precisa per Piazza Affari, in linea con le incertezze dell’Europa che attende il voto di domani del Parlamento di Londra sul nuovo accordo Brexit: dopo un avvio leggermente positivo, l’indice Ftse Mib nei primi scambi cede lo 0,2%, con Pirelli, Fca e Leonardo che perdono oltre due punti percentuali. In tenuta le banche con lo spread nei confronti della Germania sempre attorno a quota 130 e l’ottimo avvio in particolare di Bper, che sale del 3%. Nel paniere a minore capitalizzazione, scarse ripercussioni per la Popolare di Sondrio (+0,2%) dal mancato acquisto della Cassa di risparmio di Cento. Euro stabile sui mercati all’avvio di giornata, dove scambia a 1,1123 dollari (-0,02%). In ribasso la sterlina (-0,4% a 1,2844) che riduce comunque il passivo dopo che il vice governatore della Bank of England ha annunciato possibili rialzi dei tassi in caso di una Brexit ‘soft’. In Asia dove il Pil cinese ha nuovamente frenato la crescita, invariato lo yen a 108,57. Prezzo dell’oro fermo sui mercati. Il metallo con consegna immediata scambia a 1491 dollari l’oncia (-0,01%). Gli investitori guardano ai dati del Pil cinese, ancora in rallentamento e ai progressi dei negoziati fra Pechino e Washington. Prezzi del petrolio in calo sui mercati. Il greggio Wti scende di 12 centesimi a 53,8 dollari al barile e si avvia a chiudere la settimana in negativo. Il passivo fino ad ora è di 89 centesimi. Debole anche il Brent, sotto i 60 dollari (-0,6% a 59,57) che accusa un ribasso dell’1,6% nella settimana.