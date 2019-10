Mercati – Lo Spread apre calo a 131 punti.

Apertura di giornata in calo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 131 punti contro i 134 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,97%. Avvio di giornata in calo per l’euro che alla partenza degli scambi passa di mano a 1,1092 sul dollaro rispetto alla quotazione di 1,1102 di ieri sera in chiusura di giornata. Nei confronti dello yen la moneta unica europea scende a 120,83 . Quotazioni dell’oro piatte sui mercati asiatici con gli investitori cauti in attesa degli sviluppi delle trattative tra Usa e Cina delle mosse della Fed sui tassi di interesse. Il metallo con consegna immediata resta sui livelli ottenuti alla vigilia quando era sceso a 1.491 dollari l’oncia . Prosegue la tendenza in calo delle quotazioni del petrolio con i contratti sul greggio Wti con scadenza a dicembre che cedono ancora 11 centesimi sul mercato after hour di New York dopo aver perso 85 centesimi nella giornata di ieri. In lieve calo anche il Brent che perde 5 centesimi a 61,20 dollari al barile.