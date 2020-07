Mercati – La Borsa di Milano apre in leggera flessione (-0,04%)

Piazza Affari apre poco mossa. L’indice Ftse Mib segna un calo marginale dello 0,04% a 19.895 punti. Avvio intorno alla parità per i maggiori listini europei all’indomani del calo, peraltro contenuto, di Wall Street e con borse asiatiche contrastate. Parigi ha aperto in aumento dello 0,4%, Francoforte ha segnato una leggera flessione (-0,12%) e Londra è piatta alle prime battute (+0,07%) . Borse contrastate in Asia e Pacifico nel giorno in cui la Fed decide sui tassi Usa. In aumento in Germania i prezzi sulle importazioni a giugno, mentre in Francia viene diffusa la fiducia dei consumatori di luglio. Dagli Usa, oltre al verdetto della Fed, che dovrebbe lasciare i tassi invariati tra zero e lo 0,25%, sono attese le richieste di mutui, le scorte all’ingrosso e al dettaglio e le vendite di abitazioni. In calendario oggi, tra le tante, le trimestrali di Rio Tinto, Barclays, Nomura, Santander e Dutsche Bank, Saipem, Enel e PayPal. Segno meno per Tokyo (-1,15%), Taiwan (-0,36%) e Sidney (-0,24%). In controtendenza Seul (+0,38%) e le piazze ancora aperte: Hong Kong (+0,34%) e Shanghai (+1,61%), a differenza di Mumbai (-0,2%). In rialzo il greggio (Wti +0,17% a 41,11 dollari) e l’oro (+1,35% a 1.954,28 dollari l’oncia). Stabile a 1,17 il dollaro sull’euro, mentre si indebolisce a 105 yen. Giornata difficile a Tokyo per gli automobilistici Toyota (-3,06%), Suzuki (-4,85%) e Honda (-1,97%). In calo anche Sony (-1,09%), Casio (-4,01%) e Nikon (-5,96%) dopo i conti trimestrali, balzo del tecnologico Advantest (+4,35%).