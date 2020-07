Mercati – La Borsa di Milano apre a +0,32%

La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo Ftse Mib segna un +0,32% a 20.664 punti. Euro ancora sui massimi da ottobre 2018 questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea passa di mano a 1.586 dollari in ulteriore rialzo dello 0,1% sul valore di ieri sera a New York. Sullo yen la moneta unica cede lievemente a 124,15. Quotazioni del petrolio poco mosse sul mercato after hour di New York.Il greggio Wti passa di mano a 41,97 dollari al barile con un aumento dello 0,1% rispetto alle quotazioni di ieri sera a New York. Anche . Il Brent sale dello 0,1% a 44,37 dollari al barile. Borse di Asia e Pacifico deboli con Tokyo chiusa per festività mentre si rinnovano le tensioni tra Pechino e gli Stati Uniti. La Cina lamenta minacce di morte e di attentati contro al sua ambasciata a Washington. Tengono Hong Kong (+0,45%) e Sydney (+0,32% . Cedono invece Shanghai e Shenzhen (-0,56% entrambe). Seul lascia lo 0,51% mentre la Corea del Sud registra tra aprile e giugno la peggiore contrazione trimestrale del pil dal 1998.

Attesa in rialzo l’Europa come sono positivi anche i future su Wall Street. Dal punto di vista macro, sotto la lente nel Vecchio Continente lo stato congiunturale in Francia e la tendenza degli ordini industriali. Nel pomeriggio invece è in agenda il dato sulla fiducia dei consumatori nell’Eurozona. Dagli Usa le richieste di disoccupazione.