Mercati – In rialzo per le principali piazze di Borsa europee

La Borsa di Milano apre in positivo (+0,37%). L’indice Ftse Mib è a 20.073 punti. Esordio in rialzo per le principali piazze di Borsa europee: Londra +0,17%, Parigi +0,38% e Francoforte +0,4% Il petrolio è in rialzo a 59,34 dollari per il barile Wti e a 69,84 dollari per il Brent. Le Borse asiatiche sono scivolate dopo la chiusura in negativo di Wall Street e sulle aspettative che le non risolte tensioni nella disputa commerciale tra la Cina e gli Stati Uniti pesino sulla crescita. In Giappone il Nikkei ha ceduto circa lo 0,29%. In Cina Hong Kong ancora aperta lascia sul campo mezzo punto percentuale, Shanghai lo 0,8% e Shenzhen oltre l’1,4%. Vendite anche su Sydney (-0,74%). In controtendenza Taiwan (+0,79%), Mumbai (+0,5%) e la Corea del Sud (+0,8%). Gli occhi degli investitori oggi sono puntati sui dati sul Pil negli Stati Uniti e su quelli delle richieste di disoccupazione nel Paese. In Italia focus sull’asta dei Btp a 10,6 e 5 anni. I futures sull’Europa sono per lo più positivi.