Mercati – Euro stabile in avvio di giornata, scambia a 1,0938 dollari a +0,07%

Euro stabile in avvio di giornata. La moneta unica scambia a 1,0938 dollari a +0,07%. Lo yen cala a quota 108,9. Prezzo dell’oro in lieve rialzo. Il metallo con consegna immediata è a 1,689 dollari l’oncia e segna un +0,18% Russia e Arabia Saudita avrebbero messo a punto una bozza di accordo sui tagli alla produzione di greggio che prevedrebbe un taglio della produzione di 10 milioni di barili al giorno. Emerge da indiscrezioni dei delegati a margine della riunione Opec+ in via telematica. Il greggio Wti e il Brent hanno segnato un balzo superiore al 10%, raggiungendo rispettivamente un picco di 28,3 dollari al barile e 36,4 dollari, sulle voci di una intesa. Borse di Asia e Pacifico a scarti ridotti, per le chiusure legate alle festività, con Tokyo che di fatto indica la direzione e termina la seduta in positivo (+0,79%). A dare slancio sono le aspettative di un nuovo piano di stimolo della Banca del Giappone (Boj) dopo quello presentato dalla Federal Reserve Usa, per contenere l’impatto negativo sull’economia a fronte del propagarsi della pandemia del coronavirus. Chiuse Hong Kong, Sydney mentre Seul avanza dell’1,33%. Sono in calo invece Shanghai (-0,96%) e Shenzhen (-1,80%) mentre l’inflazione in Cina rallenta al 4,3% annuo a marzo, a fronte del 5,2% di febbraio e del 4,8% atteso dai mercati. Chiusi i mercati europei per le festività pasquali, così come Wall Street, all’indomani dell’accordo all’Eurogruppo e mentre i principali produttori di petrolio ad eccezione del Messico hanno concordato di ridurre la produzione in maggio e giugno di circa 10 milioni di barili al giorno.All’economia italiana occorreranno due anni per tornare ai livelli di Pil stimati fino a gennaio scorso, ossia ai livelli pre-Coronavirus. E’ quanto indica il focus di Censis e Confcooperative, “Lo shock epocale: imprese e lavoro alla prova della lockdown economy”, considerando una chiusura delle attività fino a maggio, con un ritorno alla normalità entro due mesi. Facendo un’ipotesi di impatto sul fatturato al 2021, lo scenario imputa allo shock Covid-19 “una mancata produzione di valore da parte delle imprese superiore ai 270 miliardi”.