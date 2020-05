Mercati – Euro stabile all’avvio a 1,0911 dollari

Apertura stabile per l’euro sui mercati valutari. La moneta unica scambia a 1,0911 dollari con un calo dello 0,03%. Invariato in Asia lo yen a 107,3 (+0,09%). Sale ancora il prezzo dell’oro che tocca i 1737 dollari l’oncia, con un aumento dello 0,26%. L’attenzione degli investitori è rivolta alle mosse della Federal Reserve Usa e agli sviluppi dell’epidemia Covid. Il prezzo del petrolio prosegue il rialzo visto ieri quando ha toccato, seppure brevemente i massimi degli ultimi due mesi per poi ripiegare ma mettere a segno un aumento di oltre l’8%. In avvio di giornata il greggio Wti segna +2,29% a 32,2 dollari mentre il Brent cresce dello 0,29% a 34.91 dollari. Avvio positivo per le Borse cinesi: l’indice Composite di Shanghai sale nelle prime battute dello 0,77%, a 2.897,69 punti, mentre quello di Shenzhen segna un progresso dello 0,80%, a quota 1.815,30. La Borsa di Hong Kong apre la seduta positiva sulla scia dei guadagni di Wall Street, spinti dai risultati positivi sul vaccino in fase di sviluppo contro il Covid-19 e dall’allentamento del lockdown in diverse parti del mondo: l’indice Hang Seng balza nelle prime battute del 2,32%, salendo a 24.489,55 punti.