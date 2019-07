Mercati – Euro stabile a 1,1146 dollari

Euro sostanzialmente stabile in avvio di giornata. La moneta unica europea viene scambiata a 1,1146 dollari (1,1145 ieri sera dopo la chiusura di Wall Street) e a 121,09 yen. In calo le quotazioni dell’oro. Il metallo prezioso scende dello 0,8% a 1.415,2 dollari l’oncia. Prezzi del petrolio in leggera risalita sui mercati asiatici, dove il Wti viene scambiato a 56,19 dollari al barile (+17 cent) e il Brent, il greggio di riferimento europeo, a 63,46 dollari al barile (+7 cent). Borse di Asia e Pacifico in calo, così come Wall Street in ribasso dopo risultati societari contrastanti che evidenziano un rallentamento dell’economia globale, e sulla scorta degli input dati del presidente della Bce Mario Draghi sulla politica monetaria che non hanno riscaldato gli investitori. Tokyo cede lo 0,45%, Hong Kong lo 0,46% mentre Shanghai e Shenzhen si muovono intorno alla parità. Frenano poi Seul (-0,40%) e Sydney (-0,36%). Attesi in flessione anche i listini europei. Per i dati macro previsto il mensile e l’annuale dei prezzi all’import tedesco e la fiducia dei consumatori francesi. Dall’Italia la fiducia di aziende e consumatori. Serie di dati anche dagli Usa con in testa il Pil e l’indice di fiducia Michigan.