Mercati – Cambi: euro sale a 1,1203 dollari

Dollaro debole ed euro in rialzo questa mattina sui mercati internazionali. La moneta unica viene scambiata a 1,1203 dollari, in rialzo dello 0,2% dalla chiusura di venerdì. L’euro vale inoltre 122,30 yen mentre il dollaro perde anche rispetto alla valuta giapponese che vale 109,14 dollari (+0,3% dalla chiusura). L’oro chiude l’anno in rialzo, il quinto nelle ultime sei sedute, raggiungendo il livello più alto allo scorso primo novembre. Il lingotto con consegna immediata sui mercati asiatici passa di mano stamani a 1.515,87 dollari l’oncia, con un rialzo dello 0,4% rispetto alle ultime quotazioni. Le quotazioni si avviano a chiudere l’anno con una crescita del 18% spinte dai bassi tassi di interesse: si tratta della migliore performance annuale dal 2010. Quotazioni del petrolio in aumento con prezzi vicino ai massimi da tre mesi, spinti dall’ottimismo per gli sviluppi dell’economia per il miglioramento del clima commerciale da Usa e Cina. I contratti sul greggio Wti con scadenza a febbraio guadagnano così 6 centesimi (lo 0,1%) a 61,78 dollari al barile; il Brent sale di 16 centesimi a 68,32 dollari. Le Borse asiatiche chiudono contrastate l’ultima seduta dell’anno, malgrado il rally degli indici azionari Usa. Tra i listini corre la Cina mentre il Giappone arretra nella seduta odierna ma resta ai massimi dall’inizio degli anni 1990. Tra gli investitori resta l’attesa per l’accordo definitivo sul commercio internazionale. In terreno negativo Tokyo (-0,76) per le prese di beneficio.

L’indice Nikkei chiude l’anno a 23.656 punti, in crescita del 18,2% rispetto al 2018. In rialzo Shanghai (+1,2%), Shenzhen (+0,9%) e Hong Kong (+0,4%), con i passi in avanti della trattativa con gli Usa sui dazi. Seduta in rosso per Seul (-0,3%) e Mumbai (-0,2%). Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sul Pil spagnolo mentre in Italia è prevista l’asta dei Btp a 5 e 10 anni. Dagli Stati Uniti l’andamento delle vendite di case e l’asta dei buoni del Tesoro.