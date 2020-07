Mercati – Atlantia crolla in Borsa. Titolo perde oltre il 7%

E’ poco mosso questa mattina il prezzo dell’oro. Dopo aver guadagnato la soglia del 1.800 dollari, abbondantemente superata all’inizio della settimana toccando 1.818 dollari, il metallo prezioso resta anche oggi sui massimi, assestandosi a 1.803 dollari l’oncia. Sono ancora in calo le quotazioni del petrolio, dopo la debacle registrata ieri. Il Wti perde l’1,9% e si porta a 38,85 dollari al barile ed arretra anche il Brent. Dopo il calo del 2,2% messo a segno nella vigilia, il greggio di riferimento europeo perde questa mattina l’1,5% a 41,70 dollari. Mercati azionari asiatici e dell’area del Pacifico negativi sulla forza dell’infezione da Covid 19 negli Stati Uniti e dei focolai in Asia, con gli analisti che vedono Wall street debole anche per il rischio di licenziamenti nel settore bancario. Tokyo ha chiuso l’ultima seduta della settimana con un calo dell’indice Nikkei 225 di un punto percentuale anche per il rialzo dello yen, mentre Hong Kong – che potrebbe annunciare la chiusura delle scuole – perde verso la conclusione della giornata il 2%. In ribasso dell’1,2% il listino di Shanghai mentre il ‘tecnologico’ Shenzhen è l’unico che mostra un timido segno positivo (+0,3%). Seul perde lo 0,8% e Sidney ha chiuso in calo dello 0,6%. Negativi i futures sull’avvio delle Borse europee. In Italia intanto Atlantia risente in Borsa della decisione della Corte Costituzionale di respingere il ricorso contro l’esclusione di Autostrade per l’Italia dalla ricostruzione del ponte Morandi. Con il futuro della concessione di Aspi che appare oggi ancora più in bilico, il titolo è arrivato a perdere fin oltre il 7% per poi finire in asta di volatilità.