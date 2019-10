Mercati – Apertura delle borse con l’euro in rialzo a 1,0981

Euro in rialzo sul dollaro dopo la crescita, a sorpresa, della produzione industriale in Germania. La moneta unica sale dello 0,1% a 1,0981 dollari. Oro in calo sui mercati a seguito a seguito dell’ottimismo per l’esito delle negoziazioni sul commercio internazionale tra Cina a Stati Uniti. Il metallo con consegna immediata scende dello 0,23% a 1490 dollari l’oncia. Le speranze per un accordo sui dazi fra Usa e Cina fanno risalire dai minimi degli ultimi due mesi il prezzo del petrolio. Il Wti del Texas avanza dello 0,8% a 53,2 dollari al barile mentre il Brent cresce dello 0,7% a 58,01 dollari. Mercati asiatici in generale rialzo mentre prevale l’ottimismo tra gli investitori per l’esito delle negoziazioni sul commercio internazionale tra Cina a Stati Uniti, nonostante le preoccupazioni per la salute dell’economia globale. La Borsa di Tokyo ha chiuso gli scambi in rialzo, sostenuta dalla svalutazione dello yen che dà slancio all’export, col Nikkei che è cresciuto dello 0,99%. In rialzo anche Hong Kong (+0,65% a contrattazioni ancora aperte) nonostante le continue tensioni provocate dalle proteste nella ex colonia britannica. Bene anche la Cina dopo la lunga pausa della Golden Week: Shanghai sta avanzando di mezzo punto percentuale, Shenzhen di poco meno. Acquisti anche su Kospi di Seul (+1,2%). Tra i dati macroeconomici attesi oggi, l’indice dei prezzi alla produzione Usa e il discorso del presidente della Fed Powell. I futures sull’Europa sono positivi.