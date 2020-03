Melfi (PZ) a 103 anni operata al femore: l’anziana sta bene

Un intervento per la frattura del collo del femore, è stato effettuato su una donna di 103 anni nell’Unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Melfi (Potenza): la donna “ha superato brillantemente l’intervento chirurgico – hanno spiegato i medici in una nota – sta bene ed ha già iniziato la riabilitazione in attesa di trasferimento in una struttura riabilitativa specializzata”. Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, Massimo Barresi ha espresso “soddisfazione per l’esito dell’intervento chirurgico: l’unità operativa di Ortopedia e Traumatologia di Melfi “si conferma un’eccellenza per gli interventi di chirurgia protesica, artroscopica e traumatologica per le fratture di femore, rappresentando un punto di riferimento importante capace di dare risposte alle richieste del territorio, e un potenziale punto di attrazione extraregionale per la chirurgia ortopedica”.