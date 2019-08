Meeting del Cervati, domenica il concerto di Massimo Ranieri

Si conclude all’insegna della “magia” dell’incontro di uno dei più grandi interpreti della scena italiana con 5 straordinari musicisti jazz il Meeting del Cervati 2019.Domenica prossima, 25 agosto, nella suggestiva Villa Comunale di Piazza San Francesco a Sanza la vetta più alta della regione Campania farà da suggestiva scenografia allo show “Malia – Notti splendenti” di Massimo Ranieri accompagnato da un quintetto all star del jazz internazionale: Stefano Di Battista ai sassofoni, Marco Brioschi alla tromba, Rita Marcotulli al pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Luigi Del Prete alla batteria. Una formazione d’eccezione per incantare il pubblico con una sorprendente avventura musicale, a partire da quell’epoca così magica per la canzone napoletana più̀ ballabile e coinvolgente, raccontata da Ranieri ed il suo eccezionale gruppo di Maestri del jazz con rinnovata ed elegante essenzialità. Lo straordinario show vede protagonista la grande canzone napoletana degli anni 1950 e 1960 rivisitata e riarrangiata in chiave contemporanea, con qualche chicca dell’amatissimo repertorio di Ranieri: brani come “Malafemmina” di Totò, “Dove sta Zazà”, “Strada ‘nfosa” di Modugno, “Torero” di Carosone, che, come sottolinea lo stesso Ranieri, “non sono canzoni ma piccole perle”, e che nella loro rielaborazione morbida e spesso intessuta di assoli ammalianti acquistano nuova eleganza, complice la voce dell’Artista e l’esecuzione dei grandi musicisti che lo accompagnano. Al fascino interpretativo dell’immenso istrione delle scene italiane si unirà, infatti, l’incanto e il prodigio della favolosa formazione: il leggendario sassofono di Stefano Di Battista, il timbro suggestivo della tromba di Marco Brioschi, il raffinato e pluripremiato stile della pianista Rita Marcotulli, il contrabbasso ritmico e anticonvenzionale di Riccardo Fioravanti, la potente ed esplosiva batteria di Luigi Del Prete. Chicca della serata, la partecipazione straordinaria del Maestro di tip-tap Giorgio De Bortoli per un momento inedito davvero sorprendente. Il concerto – gratuito – avrà inizio alle ore 21.30 ed è l’evento clou del programma di valorizzazione culturale territoriale promosso dal Comune di Sanza con il contributo della Regione Campania (POC Campania 2014-2020). Un appuntamento da non perdere, realizzato con la collaborazione di Anni 60 Produzioni, in esclusiva estiva per la Campania.