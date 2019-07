Mediocredito Centrale, le nuove misure per rilanciare le imprese del Sud

Strumenti agevolativi, come il fondo crescita sostenibile e il fondo di garanzia per le Pmi, e l’erogazione di finanziamenti dirette alle imprese: sono le opportunità di accesso al credito che i vertici di Mediocredito Centrale hanno illustrato oggi alle imprese di Puglia e Basilicata. L’incontro dal titolo ‘Diamo credito all’Italia’, è stato organizzato a Bari in collaborazione con Confindustria Puglia e Confindustria Basilicata e ha visto la partecipazione del presidente nazionale degli industriali, Vincenzo Boccia. “Gli strumenti presentati oggi sono a disposizione delle piccole e medie imprese di tutto il Meridione, per fornire loro il massimo sostegno all’attività imprenditoriale e ridurre il gap tra Nord e Sud del Paese” ha dichiarato Bernardo Mattarella, ad di Mediocredito Centrale. “Promuovere il rafforzamento patrimoniale e finanziario del sistema delle piccole e medie imprese, spina dorsale del nostro tessuto industriale, attraverso l’intensificazione della collaborazione con il sistema creditizio, è un obiettivo prioritario per ridare slancio all’economia” ha detto Domenico De Bartolomeo, presidente di Confindustria Puglia, mentre il presidente degli industriali lucani, Pasquale Lorusso, “nel quadro complessivo di un’economia in frenata, soprattutto al Mezzogiorno, e di un tessuto produttivo che sta manifestando i primi evidenti segnali di sofferenza è ancora più importante garantire sostegno ai programmi di investimento delle imprese”. Sergio Fontana, presidente di Confindustria Bari-Bat che ha ospitato l’incontro, ha detto che “per tornare a crescere le sfide decisive per le nostre piccole e medie imprese sono l’apertura del capitale, l’internazionalizzazione e il salto dimensionale. Gli strumenti offerti da Mediocredito agiscono con lungimiranza proprio su queste 3 priorità e per questo sono fondamentali”.