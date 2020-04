Maturità, aumentano gli ammessi e i diplomati con lode

Aumentano gli studenti ammessi alla maturità (il 96,1% degli scrutinati, rispetto al 96% del 2017/2018) e dei diplomati totali, il 99,7% rispetto al 99,6% dell’anno scolastico precedente. Aumenta anche il numero dei diplomati con lode, mentre diminuiscono i voti più bassi. E’ quanto emerge dagli approfondimenti statistici relativi agli esiti degli Esami di Stato del secondo ciclo e degli scrutini intermedi e dell’Esame di Stato della Scuola secondaria di I grado per l’anno scolastico passato, il 2018/2019, resi noti dal Ministero dell’Istruzione. Anche con l’esame di Stato del 2019, il primo sostenuto con la nuova normativa – che fu applicata dall’allora ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ma era stata precedentemente approvata quando non era lui titolare del Miur – si conferma un lieve aumento degli studenti ammessi alle prove: il 96,1% degli scrutinati, rispetto al 96% del 2017/2018 e dei diplomati totali, il 99,7% rispetto al 99,6% dell’anno scolastico precedente. Le Regioni con più studenti ammessi sono: Valle d’Aosta, Molise, Basilicata. In tutte le Regioni la percentuale di diplomati è stata superiore al 99%. Per quanto riguarda gli ammessi all’Esame, le Regioni con la percentuale più alta sono state Valle d’Aosta (99,9%), Molise (98%), Basilicata (97,6%), a fronte del 96,1% nazionale. In coda, Toscana (95,2%), Liguria (94,4%), Sardegna (91%). Continua poi ad aumentare la percentuale di ragazze e ragazzi che conseguono il diploma con lode e diminuiscono i voti più bassi. I 100 e lode sono stati nel 2019 l’1,5% (erano l’1,3% l’anno precedente). I 100 sono stati il 5,6% (nel 2017/2018 erano il 5,7%). I voti fra 91 e 99 sono saliti dal 9 al 9,7%. Gli 81-90 sono scesi al 16% (erano il 19,6%). I voti 71-80 sono, secondo i dati pubblicati, il 28,7% (erano il 28,9% nel 2017/2018). I 61-70 salgono dal 27,7% al 31,4%. I diplomati con il minimo dei voti, 60, sono diminuiti dal 7,8% al 7%. In media gli studenti si sono diplomati con un voto finale pari a 73,3. Oltre il 10% dei diplomati nei Licei consegue il massimo dei voti (il 2,5% raggiunge la lode). Tra i vari indirizzi liceali, il 18% dei diplomati del Classico ottiene un voto tra 100 e 100 e lode, ma i più “bravi” sono i diplomati nelle tre articolazioni del Liceo scientifico (le lodi sono il 6%). In aumento i voti alti anche nei Tecnici, mentre risulta piuttosto stabile la quota dei più bravi tra i diplomati degli indirizzi Professionali, che vedono tuttavia diminuire le votazioni minime (9,6% dei diplomati totali negli indirizzi Professionali).