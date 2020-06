Maturità, al via esame orale per 15mila studenti salernitani

Al via da domani l’esame di maturità per circa 15mila studenti salernitani. Niente prove scritte, solo il colloquio orale multidisciplinare di 1 ora, per il numero massimo di 5 candidati al giorno. I maturandi non potranno presentarsi prima di 15 minuti dal proprio orale e appena finito dovranno andare via per evitare assembramenti. Per ogni maturando non ci potrà essere più di un accompagnatore. Tutti all’interno degli edifici scolastici dovranno mantenere una distanza di almeno due metri l’uno dall’altro e i commissari dovranno indossare sempre la mascherina.