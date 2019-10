Matera, un successo la “Festa nazionale del cuoco 2019”

Riuscitissima la “Festa nazionale del cuoco 2019” ospitata per la prima volta a Matera, organizzata dall’Unione Regionale Cuochi Lucani, dalla Federazione Italiana Cuochi (Fic) con la partecipazione di istituzioni quali il Mipaaf, il programma Feamp e la Regione Basilicata. Per l’occasione centinaia di berrette bianche hanno invaso la città, arrivate nel pomeriggio di domenica per la celebrazione della santa messa nella cattedrale, in onore del santo patrono. I cuochi provenienti da ogni parte d’Italia si sono poi ritrovati in piazza Vittorio Veneto per un aperitivo prima della cena di gala, andata sold out, ospitata nei locali del Mulino Alvino. A cucinare per gli chef il team Basilicata, guidato da Vincenzo Romano. Oggi, dopo il convegno dal titolo “ Il cuoco artefice di una cultura del gusto”, il coking show ed un’expò dei prodotti tipici di ogni regione italiana. Per l’occasione a pranzo è stato allestito un percorso gastronomico delle regioni italiane attraverso una trentina di postazioni all’interno delle quali ogni territorio ha offerto il meglio della propria cucina. Sempre in mattinata è stato sottoscritto un importante accordo tra Coldiretti Basilicata e l’Unione regionale cuochi lucani per la valorizzazione tanto dei prodotti agricoli non trasformati quanto dei prodotti agroalimentari, ottenuti interamente da prodotti agricoli della regione Basilicata, attraverso attività di cucina e/o ristorazione. “L’accordo sottoscritto – hanno commentato il presidente di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani, e il presidente dell’Unione regionali cuochi lucani, Rocco Giubileo – mira a migliorare la conoscenza e la trasparenza delle produzioni e del mercato di riferimento; individuare e promuovere sinergie per il miglioramento delle produzioni gastronomiche e agroalimentari, attraverso il rispetto di criteri di qualità, “Sicurezza Alimentare” e sostenibilità; fornire puntuale informazione ai consumatori e ricercare una comunicazione più diretta nei confronti degli stessi, al fine di renderne consapevoli le scelte e a incentivare il processo di informazione, identificazione e conoscenza dei prodotti agroalimentari a vocazione territoriale, anche attraverso la rete delle attività o delle strutture ristorative”. A chiusura della manifestazione, che ha richiamato a Matera tanti curiosi, l’assemblea nazionale delle Lady Chef, il dipartimento “rosa” della Federazione, e un’iniziativa organizzata in collaborazione con la Protezione civile.