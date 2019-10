Matera, presentato il progetto “Città invisibili”

Un pedalò della cultura per trasmettere storie e saperi a Matera, capitale europea della cultura 2019, il recupero di tronchi ferroviari in disuso come la Pignola-Potenza e dei percorsi della storia nel castello di Melfi, la produzione di un “vincotto” della tradizione lavellese per curare vari malanni e tante idee-progetto legate all’ambiente, alla cultura e alle relazioni sociali. Sono alcuni dei 18 progetti del percorso “Lucania FutureLab”, realizzati da studenti delle scuole medie superiori della Basilicata, premiati oggi a Matera nell’ambito del programma “Città visibili” realizzato con il percorso di alternanza scuola-lavoro “Università Cattolica incontra Matera 2019”. Le iniziative, che saranno oggetto di una produzione editoriale e divulgativa, hanno costituito un interessante rapporto di collaborazione e di ricerca tra l’Ateneo e gli studenti di nove tra licei e istituti tecnici della Basilicata.