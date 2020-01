Matera, presentato il libro “Il declino e la speranza” di Cuoco

Per il futuro della Basilicata non si può giungere che a “un’unica conclusione: la creazione di nuovi posti di lavoro non è più solo un obiettivo di sviluppo, ma una necessità: quella di garantire la sua sopravvivenza”: comincia così la parte finale del volume intitolato “Il declino e la speranza. La difficile transizione dalla dipendenza all’autonomia”, l’ultimo libro dell’economista Leonardo Cuoco (EditricErmes, Potenza, pagine 158). Il volume – presentato stamani a Matera – è, in un certo senso, il riepilogo degli studi e delle proposte che, da decenni, Cuoco sta portando avanti sui temi delle condizioni e dello sviluppo della Basilicata. Ma non solo, perché “Il declino e la speranza” allarga l’orizzonte della ricerca e delle riflessione al Mezzogiorno, alle scelte dell’Italia nei confronti del Sud e alle linee di indirizzo europee.