Matera, domenica la XXXV assemblea dell’Avis Basilicata

Sarà Matera, domenica 5 maggio, ad ospitare la XXXV assemblea di Avis Regionale Basilicata. Avisini ed avisine si ritroveranno presso la struttura “MH Matera Hotel”, per l’inizio dei lavori a partire dalle 9 del mattino. Nel corso dell’assise, dopo la consueta relazione del presidente regionale dell’Avis, Rocco Monetta, saranno presentati il bilancio di esercizio 2018 e quello preventivo relativo all’anno in corso. Dopo l’intervento del Direttore Sanitario, Mimmo Cavaliere, seguiranno le relazioni del Collegio Sindacale e del Gruppo Giovani. L’assemblea di domenica sarà anche l’occasione per rendere note le modifiche allo statuto di Avis regionale, momento al quale seguiranno gli interventi dei soci e le proposte dei delegati per l’assemblea nazionale. Nel corso dei lavori sarà inoltre presentato il Progetto Linee guida di Avis Nazionale a cura della dottoressa Gianuario, referente del progetto per Avis Regionale Marche. Una giornata di scambio e dibattito, un momento prezioso per fare il punto sullo stato di salute dell’associazione, ma anche per ringraziare i tanti avisini impegnati in un’azione di costante volontariato e gli operatori sanitari stessi. “La scelta di celebrare la XXXV assemblea di Avis Regionale Basilicata nella Città dei Sassi, ancorché una scelta scontata è anche un fatto simbolico- spiega il presidente Monetta- e testimonia quanto lo stimolare il sentimento di generosità, altruismo, e difesa del bene comune a tutela della salute della comunità, meriti, a buon titolo, di stare nel polo per eccellenza della cultura europea”.