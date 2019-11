Matera, dal 22 al 24 novembre l’iniziativa sui terremoti

‘Italia fragile nel suo territorio, attraversato da cinquant’anni di terremoti, è al centro di una tre giorni di incontri, seminari e proiezioni che si svolgerà a Matera, dal 22 al 24 novembre 2019, dal titolo “Il tempo del dopo. Narrazioni, analisi e visioni del doposisma in Italia”. La rassegna si inserisce nel solco delle iniziative legate alla mostra fotografica Terrae Motus. Geografie e storie dell’Italia fragile, in corso fino al 20 gennaio 2020 a Matera, Capitale della Cultura 2019. Venerdì 22 novembre al Museo Ridola giornalisti, scrittori, fotografi e sociologi si confronteranno nell’evento “Cronache del doposisma sullo stato della ricostruzione dei vari terremoti, dall’Irpinia a L’Aquila al Centro Italia, e sul racconto che ne viene fatto dai media”. Sabato 23, nel giorno del 39/o anniversario del terremoto in Irpinia, il seminario “La fragilità della bellezza”, presso l’ex ospedale San Rocco, vedrà a confronto storici, geologi, sismologi, ingegneri e architetti, antropologi e giornalisti.