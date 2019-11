Matera, Coldiretti: “Il cibo è la prima ricchezza del Paese”

Il cibo “è diventato la prima ricchezza del Paese con la filiera agroalimentare estesa, dai campi agli scaffali e alla ristorazione, che raggiunge in Italia una cifra di 538 miliardi di euro pari al 25% del Pil ed offre lavoro a 3,8 milioni di occupati”. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti sul “Il valore del cibo in Italia” presentata alla prima Giornata nazionale “Cibo e cultura”, nel Villaggio contadino di Natale allestito nel centro storico di Matera (Capitale europea della Cultura 2019). “Mai così tanto cibo e vino italiano – ha sottolineato la Coldiretti – sono stati consumati sulle tavole mondiali con il record storico per le esportazioni agroalimentari Made in Italy che nel 2019 hanno registrato un aumento del 4% rispetto al record storico di 41,8 miliardi messo a segno lo scorso anno”.