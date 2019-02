Matera, al via da oggi la terza edizione dei Fruit & Salad School Games

Parte oggi dalla Capitale Europea della Cultura 2019, Matera, la terza edizione di Fruit & Salad School Games, importante campagna di sensibilizzazione al consumo di frutta e verdura nelle scuole primarie di Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia, promossa dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli Alma Seges, AoA, Assodaunia, Asso Fruit, La Deliziosa e Terra Orti. L’appuntamento stamattina è all’Istituto Comprensivo “Torraca” a Matera, mentre domani ci sarà una tappa all’ Istituto Comprensivo di Miglionico. L’evento è stato presentato nel corso della fiera internazionale dell’ortofrutta ‘Fruit Logistica’ di Berlino, dove sono stati illustrati i i risultati raggiunti nelle scorse edizioni e quelli fissati per il 2019. Prossime tappe della campagna in Basilicata saranno mercoledì 27 febbraio all’I.C. De Andrè di Scanzano Jonico, poi nella provincia di Potenza il 28 Febbraio all’ I.C. Don Milani di Vaglio Basilicata, il primo marzo appuntamento a Policoro, di nuovo nel materano, all’I.C. Giovanni Paolo II e il giorno successivo, il 2 marzo, tappa e all’I.C. 1 Lorenzo Milani. Ogni giornata prevede la competizione tra le varie classi degli istituti coinvolti; la classe vincente di ogni istituto disputerà poi la finalissima per aggiudicarsi il titolo di campione “Fruit and Salad School Games 2019”. Il calendario prevede 36 tappe, durante le quali saranno distribuite ai ragazzi porzioni di frutta e verdura per sensibilizzarli verso una buona alimentazione e uno stile di vita più sano. Sarà presente anche un nutrizionista specializzato che parlerà a studenti ed insegnanti delle proprietà nutrizionali di frutta e verdura. Dopo la Basilicata la campagna farà tappa in Campania. Prima data il 6 marzo all’I.C. Lauria di Eboli, il 7 marzo appuntamento a Scafati, l’8 a Battipaglia, e così via per diverse altre date soprattutto sul territorio salernitano, ma anche napoletano, fino al 29 aprile, quando Fruit & Salad si fermerà all’I.C. Autonomia 82 di Baronissi.