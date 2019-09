Matera, 31enne arrestato per tentato omicidio

Con l’accusa di tentativo di omicidio e di porto illegale di arma da taglio, a Matera, un cittadino romeno, di 31 anni, è stato arrestato dalla Polizia: al culmine di una lite, la sera del 15 settembre scorso. Nel dettaglio l’uomo ha accoltellato il cognato 25enne, ferendolo in maniera grave. Il giovane è ora ricoverato all’ospedale San Carlo di Potenza, ma non è in pericolo di vita.