Massimo Ranieri il Meeting del Cervati conquista i 10mila a Sanza

Si è aperto con “Tutta ‘nata storia”, omaggio a Pino Daniele, ieri sera a Sanza il concerto show “Malìa-Notti Splendenti” di Massimo Ranieri accompagnato da un’eccezionale orchestra di musicisti jazz che hanno regalato due ore di spettacolo straordinario al folto pubblico giunto nel piccolo centro ai piedi del Cervati da ogni parte della provincia di Salerno, della Campania e delle vicine regioni. Circa 10mila gli spettatori che hanno assistito con molta partecipazione e cori da stadio all’evento gratuito nella Villa Comunale di Piazza San Francesco, a chiusura del Meeting del Cervati. Sul palco con lo scugnizzo della musica partenopea il quintetto all star del jazz internazionale: Stefano Di Battista, Marco Brioschi, Rita Marcotulli, Riccardo Fioravanti e Luigi Del Prete. Massimo Ranieri in questo spettacolo propone in versione jazz i classici della canzone napoletana degli anni ‘50 e 60. Ieri sera, dopo l’omaggio a Pino Daniele ha aperto con “Tu si na cosa grande”, passando poi per “Dove sta Zazà”, “Strada ‘nfosa” “Torero”, “Tu vuo fa l’americano”. Spazio anche ai successi di sempre della sua produzione discografica: “Rose rosse”, “Erba di casa mia” e “Perdere l’amore”. Chicca della serata, la partecipazione straordinaria del maestro di tip-tap Giorgio De Bortoli per un momento inedito. l sindaco Vittorio Esposito sul palco con la sua amministrazione comunale al momento della consegna di un omaggio a Ranieri ha detto che non si era mai vista tanta gente nel suo piccolo comune. Ha annunciato che il Meeting del Cervati l’anno prossimo, quando sarà messa in sicurezza e asfaltata la strada che porta sul monte Cervati, la vetta più alta della Campania, anche il Meeting sarà quasi tutto realizzato in montagna.