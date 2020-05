Smaltimento mascherine e guanti, al via la campagna di Legambiente Campania

Al via la nuova campagna informativa di Legambiente Campania, insieme a Federfarma Napoli, per il corretto conferimento di guanti e mascherine. “Sei un cittadino altruista se usi la mascherina per la tua salute e per quella degli altri. Sei un cittadino responsabile se non abbandoni mascherina e guanti per strada, ma li smaltisci correttamente nell’indifferenziata”. Questi i messaggi lanciati dall’associazione ambientalista per l’avvio della campagna per sensibilizzare la popolazione all’uso responsabile e al corretto smaltimento di guanti e mascherine, obbligatori in Campania in questa fase 2 dell’emergenza. Secondo uno studio del Politecnico di Torino, per la ripartenza serviranno un miliardo di mascherine e mezzo miliardo di guanti al mese. Per questo Legambiente Campania e Federfarma Napoli hanno deciso di lanciare questa nuova campagna informativa. “Tuteliamo prima di tutto la nostra salute – fanno sapere dall’associazione -, ma anche quella dell’ambiente”. Saranno distribuiti volantini con le indicazioni per il corretto smaltimento nell’indifferenziata di guanti e mascherine, anche nel caso in cui si è positivi al Covid-19 o in quarantena obbligatoria. “Le nostre abitudini possono avere un impatto enorme e questo virus lo sta dimostrando. Con questa campagna – spiega Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania – facciamo appello al senso civico e alla responsabilità dei cittadini perché se da un lato serve un’azione di contrasto parallelamente è necessaria un’attività di educazione e di informazione al corretto conferimento di questi dispositivi. Le persone che abbandonano oggi mascherine e guanti – conclude – sono probabilmente le stesse che prima abbandonavano in strada altre tipologie di rifiuti senza alcun rispetto né per la salute né per l’ambiente”.