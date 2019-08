Mario Iervolino è il nuovo direttore generale dell’Asl Salerno

Con decreto della Giunta Regionale della Campania n. 373 del 6 agosto 2019, il dottore Mario Iervolino è stato nominato direttore generale dell’Asl Salerno. Iervolino ha tenuto a ringraziare il sub Commissario con funzioni sanitarie, il dottore Vincenzo D’amato, ed il sub Commissario con funzioni amministrative dottore Germano Perito, per il proficuo lavoro svolto e per la preziosa collaborazione fornita durante tutta la gestione commissariale. In data odierna il Direttore Generale ha provveduto alla nomina del Direttore Sanitario, nella persona del dottore Ferdinando Primiano, proveniente dall’Asl Napole3 Sud, e del Direttore Amministrativo, nella persona della dottoressa Caterina Palumbo, proveniente dall’A.O. “Ruggi” di Salerno. I due direttori si sono insediati oggi stesso. Ad essi il Direttore Generale ha formulato i migliori auguri di buon lavoro. “Naturalmente – ha dichiarato il dottore Mario Iervolino – il nostro lavoro, cominciato più di un anno fa, prosegue nel percorso già delineato, al fine di migliorare la qualità e la consistenza delle cure ai cittadini, grazie all’opera di tutti i dipendenti di questa Asl, nel miglioramento della dignità e degli ambienti di lavoro per il personale e di cure per i cittadini e i pazienti”.