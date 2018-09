Marcianise (CE), il Centro Commerciale Campania festeggia i suoi 11 anni

Il Centro Commerciale Campania compie 11 anni e come ogni anno offre ai suoi visitatori una serie di eventi dedicati ad adulti e bambini. Tra gli ospiti l’intramontabile Ornella Vanoni e la giovane e amatissima Jolanda Sweets. In oltre un decennio il Centro Campania è diventato un punto di riferimento per il territorio non solo per la sua offerta commerciale ma anche per le attività che promuove in campo culturale con eventi di generi diversi, dalla musica all’arte, dal sociale all’ambiente. Grazie a queste attività il Centro Campania è riuscito ad instaurare un dialogo costante con associazioni e istituzioni locali condividendo esperienze con l’obiettivo di fare crescere attività differenti che possano arricchire il territorio circostante. Quattro giorni di musica e divertimento. Si comincia con la musica: mercoledì 26 settembre, (ore 22) dj set con Boomdabash. Gruppo pugliese legato al genere reggae anche se nella loro musica si trovano elementi soul, drum and bass e hip hop. Di recente hanno collaborato con Loredana Bertè con il brano “Non dico no” che è in vetta alle classifiche. Giovedì 27 settembre (ore 22) Luché rapper napoletano ex componente dei Co’ Sang. Questo anno ha pubblicato il suo quarto album da solista “Potere”. Vanta collaborazioni con moltissimi gruppi rapper italiani ma resta legato alle sue radici e alla semplicità della sua musica. Venerdì 28 settembre (ore 22) si esibisce Ornella Vanoni. Artista ormai diventata una leggenda. Dagli anni 50 ad oggi ha raccolto successi e premi, non ultimo quello a Sanremo 2018. Proprio il 28 settembre, il musicista Paolo Fresu, con la sua etichetta dedicata alle ristampe, apre con l’album “Argilla” di Ornella Vanoni. Idolo dei più piccoli e non solo, Iolanda Sweets, sabato 29 settembre (ore 16.30), firma copie del suo libro “Magic You”. Accesso prioritario con pass sarà rilasciato a chi acquisterà il libro “Magic You” di Iolanda Sweets presso il Mondadori Megastore nel Centro Campania a partire dal 20 settembre.