Maratea (PZ), Rosa: “I lavori della rete fognaria saranno completati entro l’estate”

I lavori per il rifacimento della rete fognaria a Maratea (Potenza) “sono al 90%” e saranno “completati entro l’estate”, e “se le condizioni meteo lo consentiranno, entro 20 giorni dovrebbe essere finita la condotta sottomarina che allontana dalla costa lo scarico a mare” E’ quanto emerso nel corso di un sopralluogo dell’assessore regionale all’ambiente, Gianni Rosa. “Anche in periodo Covid – ha detto Rosa, secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta regionale – i lavori non hanno avuto pausa proprio perché l’obiettivo principale è quello di garantire la funzionalità delle opere a servizio dei circa 30 mila abitanti della zona. Lo scorso anno, nella stagione balneare, si sono ripetuti più volte a Maratea guasti al sistema di depurazione”. Il progetto è stato finanziato con circa sei milioni di euro del Po Fesr 2014-2020. L’intervento, realizzato con Acquedotto Lucano, ha l’obiettivo “di ammodernare e razionalizzare l’intero sistema fognario e della depurazione a servizio del territorio comunale di Maratea. Il progetto comprende anche la realizzazione di una nuova condotta sottomarina e l’utilizzo di tecnologie innovative, utilizzate per la prima volta in Italia nel campo dell’ingegneria idraulica”.