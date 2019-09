Maratea (PZ), dal 19 al 21 settembre il “Festival Heroes Meet”

L’obiettivo è quello di “ripensare il mondo dell’economia e dell’impresa”: con la quarta edizione del “Festival Heroes Meet in Maratea”, per tre giorni, dal 19 al 21 settembre, la Perla del Tirreno diventerà la Capitale del Futuro 2019. Nato da un’idea nato di Andreina Serena Romano e Michele Franzese, il festival “che mette in rete circa duemila persone, è diventato – è specificato in un comunicato – il punto di riferimento per imprenditori, startup, innovatori e investitori che ogni anno si ritrovano a Maratea per discutere di impresa e sviluppo, e stringere nuove partnership strategiche”. Tema della quarta edizione del Festival, dal titolo “Timelapse. Economie in movimento tra spazio e tempo”, sarà il rapporto tra spazio e tempo, tra medicina e chirurgia, robotica e automazione, trasporti e costruzioni, tecnologia e futuro per “capire come il progresso tecnologico ha modificato il nostro rapporto con il tempo e con lo spazio, sia positivamente che negativamente e dal quale – hanno evidenziato Romano e Franzese – emergerà una maggiore consapevolezza sulle soluzioni ed i business più moderni per rispondere ai nuovi bisogni, vivere gli spazi del presente e i tempi di domani”. Tra gli ospiti nella tre giorni che si terrà al Grand Hotel Pianeta Maratea ci sarà anche l’economista Jeremy Rifkin. “Mettere in rete oltre duemila persone provenienti da tutto il mondo con l’obiettivo di ripensare il mondo dell’economia e dell’impresa – ha aggiunto Romano – fa di Heroes un evento di respiro internazionale, uno spazio di confronto, arricchimento e formazione unico ed imperdibile nel suo genere, e allo stesso tempo occasione per far crescere la comunità lucana e offrire una visione ‘nuova’ della nostra terra”.