Maratea conquista per la 24esima volta la bandiera blu

Per la 24/a volta dalla suo istituzione, Maratea (Potenza) ha ottenuto la “bandiera blu” assegnata dalla Fee (Foundation for enviromental education) alle spiagge “che raggiungono un elevato standard di qualità”. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale. La “bandiera blu” viene assegnata quando si raggiungono elevati standard di qualità in materia di “sicurezza, servizi e qualità delle acque”. Il sindaco di Maratea – che ha 32 chilometri di costa sul mare Tirreno “con tante spiagge e natura incontaminata” – Daniele Stoppelli, si è detto “molto orgoglioso” del riconoscimento, che è stato “consegnato” oggi durante una cerimonia svoltasi “via facebook”, e ha annunciato che il Comune è all’opera per realizzare “una città civid free e accogliente”, garantendo “la massima sicurezza ai turisti”, attraverso la realizzazione di un protocollo intitolato “Maratea sicura”.