Maratea, Bardi: “La situazione è sotto controllo”

“La salute e la tutela dei cittadini sono per me al primo posto: non ho esitato un attimo e sono andato a Maratea (Potenza) per un sopralluogo sulla spiaggia di località Fiumicello, in cui si è verificata una nuova avaria: la riparazione è avvenuta in tempi brevissimi, come da noi sollecitato, e il depuratore sta svolgendo il suo lavoro. Ci vorranno ora i tempi tecnici affinché vada tutto a regime, ma la situazione è sotto controllo e potrebbe tornare alla normalità già da questa sera”. Lo ha detto oggi il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, al termine di una visita a Maratea, per incontrare il sindaco, Daniele Stoppelli, che ha emanato l’ordinanza di divieto di balneazione, e il direttore generale di Acquedotto Lucano, Gerardo Marotta.