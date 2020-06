Mandato d’arresto per Trump e altri 35 per l’omicidio di Suleimani in Iran

L’Iran ha ememsso un mandato d’arresto per il presidente Usa Donald Trump e altre 35 persone per l’omicidio del generale Qassem Suleimani e a chiesto l’assistenza dell’Interpol. Lo ha dichiarato all’agenzia Fars il procuratore di Teheran Ali Alqasimehr. Gli Usa hanno ucciso Suleimani, capo della brigata scelta Al Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniani, con un attacco operato da droni in Iraq il 3 gennaio. Washington accusava Suleimani di essere la mente dietro gli attacchi alle forze Usa nella regione a opera di milizie filo-iraniane. Alqasimehr ha detto che i mandati d’arresto sono per i reati di omicidio e terrorismo e che l’Iran ha chiesto all’Interpol di spiccare una “red notice” per Trump e per le altre persone che secondo la repubblica islamica sono coinvolte nell’assassinio del generale. Alqasimehr ha detto che il gruppo comprende militari e civili, ma non ha fornito dettagli e ha aggiunto che Teheran perseguirà Trump anche dopo che lascerà la Casa Bianca. L’omicidio Suleimani ha portato Usa e Iran sull’orlo del conflitto armato dopo la rappresaglia dell’Iran che ha colpito con missili obiettivi Usa in Iraq qualche giorno dopo.